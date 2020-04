Enzkreis (pm). Am Ostersamstag, 11. April, bleibt die Deponie Hamberg in Maulbronn geschlossen. Darauf weist das Landratsamt hin. Abfälle würden bis Gründonnerstag , 7.30 Uhr bis 11.45 Uhr und von 12.45 bis 15.45 Uhr, angenommen. Auch die Recyclinghöfe im Enzkreis blieben am Samstag geschlossen. Ab dem 14. April sei die Deponie wieder zu den normalen Zeiten geöffnet.