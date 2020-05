Demenzkranke Frau aus Öschelbronn vermisst: Polizei bittet um Hinweise

Niefern-Öschelbronn/Pforzheim (pol). Seit Samstagnachmittag wird die 72 Jahre alte Edith P. aus Öschelbronn vermisst. Sie verschwand laut Polizei gegen 13.30 Uhr aus dem Pflegeheim Johanneshaus an der Straße Am Eichhof.

Die Seniorin leidet an Demenz und sei orientierungslos, so das Präsidium Karlsruhe. In der Vergangenheit sei sie des Öfteren gestürzt und habe sich nicht selbst helfen können. Weil sie sich also in einer hilflosen Lage befinden könnte, sucht die Polizei intensiv nach ihr. Am Samstagabend wie auch am Sonntagmorgen war auch ein Hubschrauber im Einsatz. Zudem halfen zehn Streifen, ein Mantrailer-Hund, die Rettungshundestaffel sowie der Rettungsdienst mit einer Drohne bei der Suche mit.

Edith P. ist etwa 1,55 Meter groß und hat graue Haare. Sie soll mit einer auffallend gelben Bluse, einer braunen Strickjacke und einer brauen Hose bekleidet sein.

Wer Hinweise geben kann, soll sich telefonisch unter 07231 186-4444 oder per E-Mail an kdd.cw@polizei.bwl.de melden.

Erfolgreich endete eine Suchaktion in Pforzheim. Am späten Sonntagvormittag hatte ein 82-Jähriger sein Wohnhaus in der Pforzheimer Nordstadt verlassen. Er wollte im Bereich des Hauptfriedhofs spazieren gehen und sollte zum Mittagessen wieder zu Hause sein. Nachdem er zum vereinbarten Zeitpunkt nicht von seinem Sparziergang zurückkehrte, verständigten Angehörige am frühen Nachmittag die Polizei. Mit insgesamt sieben Polizeistreifen, einem Hubschrauber und einem Personensuchhund der Polizei, wurde der Senior gesucht. Parallel machten sich auch Angehörige des Vermissten auf die Suche nach ihm.Der Mann konnte schließlich gegen 16.40 Uhr von einer Angehörigen auf dem Friedhof aufgefunden werden. Er hatte sich verletzt und befand sich in einer hilflosen Lage. Nach der Erstversorgung durch die polizeilichen Einsatzkräfte und des Rettungsdienstes wurde er in ein Krankenhaus verbracht.