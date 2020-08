Defekter Wäschetrockner löst nächtliches Feuer aus

Remchingen (pol). Ein Schaden von über 40000 Euro ist nach Polizeiangaben am frühen Montagmorgen bei einem Brand im Remchinger Ortsteil Wilferdingen entstanden. Verursacht hatte das Feuer in einem Haus an der Wilhelmstraße ein defekter Wäschetrockner. Der 26-jährige Familienvater hatte den Brandgeruch bemerkt und dafür gesorgt, dass sich Frau und Kind in Sicherheit brachten, so dass niemand verletzt wurde. Die Feuerwehr hatte den Brand schnell unter Kontrolle, allerdings sei das Haus wegen der Folgen der Rauchentwicklung vorerst unbewohnbar.