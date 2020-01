Defekte Heizung löst Feuer in Scheunen-Anbau aus

Wurmberg (pol). Ein Brand in einem Scheunen-Anbau an der Schmiedestraße in Wurmberg hat am Montagmittag nach ersten Schätzungen einen Schaden von 40000 Euro verursacht. Gemeldet worden war das Feuer gegen 12.30 Uhr, und etwa eine Dreiviertelstunde später hatte die örtliche Feuerwehr, die mit 20 Helfern in drei Fahrzeugen anrückte, die Lage unter Kontrolle. Ursache des Brandes war offenbar ein Defekt an einer Heizungsanlage, die in dem betreffenden Nebentrakt untergebracht ist.