Coronavirus: Zahl der Fälle in Pforzheim und dem Enzkreis steigt

Pforzheim/Enzkreis (pm). Wie das Gesundheitsamt des Landratsamts Enzkreis am Donnerstag mitteilt, sind inzwischen vier weitere Menschen aus der Region positiv auf das neuartige Coronavirus getestet worden. Damit steigt die Gesamtzahl der Infizierten auf neun.

Alle Erkrankten befinden sich laut der Behörde in Quarantäne – drei in den eigenen vier Wänden, einer in einer Klinik. Ein Infizierter lebe in Pforzheim, die anderen drei in unterschiedlichen Gemeinden im Enzkreis – welche das sind, lässt das Landratsamt offen. Aktuell werde ermittelt, mit wem die Betroffenen Kontakt gehabt hätten.

Allen Erkrankten gehe es gut, so die Kreisbehörde abschließend – ,,auch den fünf Menschen, die am Wochenende und am Anfang der Woche positiv getestet worden waren.“

Von den neun Infizierten in der Region leben vier in Pforzheim, die restlichen fünf im Enzkreis.

„Wir müssen in diesem Jahr vielleicht über so etwas wie eine Sonderförderung beraten, wenn Vereine wegen abgesagter Veranstaltungen in Existenznot geraten“, sagte Maulbronns Bürgermeister Andreas Felchle am Mittwochabend in Bezug auf das Virus. Einen ausführlichen Artikel dazu lesen Sie in unserer Ausgabe am Freitag.

