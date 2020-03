Coronavirus: Laufend aktuelle Infos aus dem Landratsamt Enzkreis

+++ Stand: Dienstag, 17. März 2020, 13 Uhr +++

Aktuell gibt es laut dem Kreis-Gesundheitsamt in Pforzheim sechs bestätigte Corona-Fälle, im Enzkreis zehn. Den Betroffenen gehe es den Umständen entsprechend gut, sie stünden unter häuslicher oder – neuerdings – Klinik-Quarantäne. Angehörigen und Kontaktpersonen seien ebenfalls zu Hause. Der letzte positive Test einer Person im Enzkreis wurde am Dienstag vermeldet.

Aktuelle Infos Hinweise des Gesundheitsamts im Landratsamt Enzkreis sowie Anworten auf häufig gestellte Fragen (wird laufend aktualisiert).

Um eine Verbreitung des neuartigen Coronavirus SARS-CoV-2 in Deutschland zu verzögern und einzudämmen, ist es nach wie vor wichtig, Fälle früh zu erkennen, sie zu isolieren und Hygienemaßnahmen konsequent einzuhalten. Das Gesundheitsamt rät zur Besonnenheit: Für Panik gebe es keinen Grund, da die Wahrscheinlichkeit, sich in Deutschland anzustecken, gering ist und das Virus nur in sehr wenigen Fällen zu schweren Erkrankungen führe.

Wichtig sei es, sich an das Gebot einer möglichst weitegehenden Isolation zu halten.

Die Hotline des Gesundheitsamts für Fragen zu Virus, Schutz ud Erkrankung ist von 8 bis 18 Uhr erreichbar unter der Nummer 07231 308-6850.

Bei Fragen als Arbeitgeber, z.B. zu Verdienstausfällen oder geschlossenen Betriebsstätten, hat die IHK Nordschwarzwald eine eigene Hotline geschaltet:07231 201-366. Zu dem gibt es die bundesweite Servicehotline für Arbeitgeber der Agentur für Arbeit: 0800 45555 20.

Wer als Arbeitnehmer freigestellt wird und unbezahlten Urlaub nehmen muss, erhät Informationen bei der Anlaufstelle des Jobcenters: 07231 308-9152 (Frau Weiß) oder 07231 308-9162 (Frau Haumann).

FAQ

Gibt es Risiko-Gebiete?

„Für Reiserückkehrer ist es sehr wichtig, auf die vom Robert Koch-Institut ausgewiesenen Risikogebiete zu achten“, sagt Angelika Edwards, Leiterin des Infektionsschutzes im Enzkreis-Gesundheitsamt. Am 15.03. neu hinzugekommen sind drei Staaten in den USA. Aktuell gelten als Risikogebiete:

– Österreich: Bundesland Tirol

– Spanien: Madrid

– Frankreich: Region Grand Est (mit Elsass, Lothringen und Champagne-Ardenne)

– Italien

-USA: die Bundesstaaten Kalifornien, Washington und New York.

– Iran

– China: Provinz Hubei (inkl. Stadt Wuhan)

– Südkorea: Provinz Gyeongsangbuk-do (Nord-Gyeongsang).

Aktuell empfehlen der Bundesgesundheitsminister und das baden-württembergische Gesundheitsministerium, dass Reiserückkehrer aus der Schweiz, Italien und Österreich auch ohne Krankheitssymptome soweit möglich bis zu zwei Wochen zu Hause bleiben sollen.

Worauf sollen Reiserückkehrer aus Risikogebieten achten?

Reisende, die in einem der Risikogebiete waren und innerhalb von 14 Tagen nach der Rückkehr Fieber, Husten oder Atemnot entwickeln, sollten nach telefonischer Anmeldung und unter Hinweis auf die Reise einen Arzt aufsuchen. Zudem sollten diese Menschen Kontakte auf das notwendigste beschränken und nach Möglichkeit zu Hause bleiben.

Insbesondere sollten Krankenbesuche oder Kontakte zu älteren Menschen vermieden werden: Ältere und kranke Menschen haben ein größeres Risiko, wenn sie an COVID-19 erkranken.

Was soll ich tun, wenn ich fürchte, mich angesteckt zu haben?

Auch hier gilt: Zunächst Ruhe bewahren. „Die allermeisten Erkrankungen bei uns verlaufen sehr milde“, sagt Joggerst. Ansonsten gelte: „Wer krank ist, bleibt zu Hause, hat möglichst wenig Kontakt zu anderen Menschen haben und versucht, sich – wie bei einer Virusgrippe – zu erholen. Nur wer wirklich krank ist und sich nicht selbst versorgen kann, sollte stationär ins Krankenhaus.“

Wo soll ich in diesem Fall anrufen?

„Wenden Sie sich telefonisch an Ihren Hausarzt oder Kinderarzt oder an den ärztlichen Bereitschaftsdienst unter 116 117“, so Brigitte Joggerst. In keinem Fall solle man unangemeldet in die Praxis oder in die Notaufnahme der Kliniken gehen. „Der Arzt oder das Krankenhaus treffen in einem begründeten Verdachtsfall Vorkehrungen, damit keine anderen Patienten angesteckt werden.“

Wo und wie werden Menschen auf das Virus getestet?

Für eine sichere Bestätigung wird ein Abstrich im Labor untersucht. Falls der Hausarzt einen begründeten Fall sieht und einen Virus-Test für sinnvoll hält, kann er diesen selbst durchführen oder dem Patienten die eigens dafür eingerichtete Telefonnummer des Gesundheitsamtes mitteilen. Dort wird nach einer telefonischen Klärung ein Termin für die Durchführung des Virustests in der „Corona Ambulanz“ beim Helios Klinikum vereinbart. Am Samstag ist die Ambulanz für Testungen geöffnet.

Kann ich einfach in der „Corona-Ambulanz“ vorbeikommen?

„Nein“, sagt Dr. Brigitte Joggerst. „Die Corona-Ambulanz macht nur Tests bei Personen, die nach Rücksprache mit dem Hausarzt einen Termin ausgemacht hatten. Es ist nicht möglich, dort einfach vorbeizukommen und sich sicherheitshalber oder auf Verdacht testen zu lassen.“

Was passiert bei einem positiven Labor-Ergebnis?

Wenn Menschen positiv getestet werden, werden sie zunächst isoliert – soweit möglich in den eigenen vier Wänden. Die Kontaktpersonen werden ausfindig gemacht, auch sie müssen 14 Tage zu Hause bleiben. Erst dann dürfen sie wieder mit anderen Menschen zusammenkommen. In dieser Zeit ruft ein Mitarbeiter des Gesundheitsamtes täglich bei den Betroffenen an und bespricht mit ihnen die Situation. Wenn sie Zeichen einer Erkrankung entwickeln, zum Beispiel Husten oder Fieber, werden weitere Maßnahmen wie eine Klinikeinweisung ergriffen.

Wie wird das Coronavirus übertragen?

Das neuartige Coronavirus ist von Mensch zu Mensch übertragbar. Die Übertragung erfolgt primär über Sekrete der Atemwege bei engem Kontakt. „Enger Kontakt, die sogenannte Kategorie 1, bedeutet ein mindestens 15-minütiger Gesichtskontakt, etwa bei einem Gespräch, und natürlich, wenn Personen aus Lebensgemeinschaften im selben Haushalt wohnen“, erklärt die Gesundheitsamts-Leiterin Dr. Brigitte Joggerst. „Bei allen anderen Kontakten ist nach derzeitigem Stand eine Infektion (z.B. im Fahrstuhl) extrem unwahrscheinlich – vor allem, wenn man sich an die wichtigste Regel zur Vorbeugung hält: Hände waschen.“

Welche präventiven Maßnahmen sind sinnvoll?

In der Allgemeinbevölkerung sind die wichtigsten und effektivsten Maßnahmen zum Schutz vor Ansteckung eine gute Händehygiene, also regelmäßiges gründliches Händewaschen. „Mindestens 30 Sekunden mit Wasser und Seife gründlich waschen“, sagt Angelika Edwards, Leiterin des Infektionsschutzes beim Gesundheitsamt. Wichtig sei zudem die korrekte Hustenetikette und das Einhalten eines Mindestabstandes (etwa ein bis zwei Meter). Außerdem wird geraten, bei der Begrüßung auf das Händeschütteln zu verzichten. Einen Mundschutz zu tragen hält Edwards für wenig sinnvoll: „Das ist nur im Krankenhaus wirklich notwendig, wo sich Ärzte und Pflegekräfte intensiv um Kranke kümmern.“

Was kann man sonst noch tun, um Infektionen vorzubeugen?

Beim Husten und Niesen gilt generell: Abstand halten oder sich wegdrehen; in die Armbeuge husten oder sich ein Taschentuch vor Mund und Nase halten und das Taschentuch umgehend entsorgen. „Und: Hände waschen, Hände waschen, Hände waschen.“ All dies sei auch vor dem Hintergrund der aktuell in Deutschland laufenden Influenza-Welle sehr zu empfehlen“, sagt Edwards.

Sollte man größere Menschenansammlungen meiden?

Aktuell wurden in Baden-Württemberg sämtliche Veranstaltungen mit mehr als 100 Teilnehmern untersagt. Auch viele kleinere Events finden nicht statt, Discotheken und Clubs sind geschlossen, Theater und andere Orte ebenfalls. Generell gilt: Soziale Kontakte auf ein Minimum reduzieren. „Jeder einzelne muss sich fragen: Muss ich das jetzt tun, was ich vorhatte, oder kann ich auch drauf verzichten?“ sagt Erster Landesbeamter Wolfgang Herz. „Anders als sonst in einer Krise dürfen wir diesmal nicht zusammenrücken, wie es so heißt. Zumindest physisch müssen wir leider auf Abstand zueinander gehen“, sagt Dr. Brigitte Joggerst.

Wie wird das Risiko für die Bevölkerung in Deutschland eingeschätzt?

Das Robert Koch-Institut (RKI) erfasst kontinuierlich die aktuelle Lage, bewertet alle Informationen und wägt das Risiko für die Bevölkerung ab. „Die Gefahr für die Gesundheit der Bevölkerung wird in Deutschland insgesamt als hoch eingeschätzt“, heißt es beim RKI, aber auch: „Diese Gefährdung variiert von Region zu Region. Die Wahrscheinlichkeit für schwere Krankheitsverläufe nimmt mit zunehmendem Alter und bestehenden Vorerkrankungen zu.“

Wie hoch wird das Risiko in Pforzheim und im Enzkreis eingeschätzt?

„Wir haben auf Grund unserer recht guten Lebensbedingungen und unseres sehr gut aufgestellten Gesundheitssystems sehr gute Chancen“, sagt Joggerst. „Am wichtigsten ist es, nicht in Panik zu fallen“.

Zudem gebe es in Pforzheim und im Enzkreis eine gute Zusammenarbeit und engen Austausch zwischen Gesundheitsbehörden, Kliniken und der Ärzteschaft. Edwards: „Alle sind vorbereitet und kennen die notwendigen Maßnahmen wie Absonderungen oder Quarantäne.“

Wie werden Erkrankte behandelt?

Ein Medikament gegen COVID-19 gibt es noch nicht. Die Behandlung von Patienten erfolgt zumeist symptomatisch, das heißt entsprechend des Schweregrades der Symptome. Behandelt wird zum Teil mit antiviralen Medikamenten und solchen zur Linderung der Allgemein-Symptome wie Fieber, Husten und Schnupfen. Bei sehr schweren Erkrankungen, die eine Lungenentzündung nach sich ziehen, werden auch Antibiotika eingesetzt und falls notwendig beatmet. „Glücklicherweise ist dies aber nur sehr selten der Fall“, sagt die Leiterin des Gesundheitsamtes.

Wie ist die Situation in den Kliniken in der Region?

„Die Kliniken haben Vorbereitungen für weitere Betten getroffen“, schildert Brigitte Joggerst die Situation: „Mundschutz, Desinfektionsmaterial und notwendige Medikamente sind vorhanden.“ An einer Ausweitung der Bettenkapazitäten werde gearbeitet, Personal entsprechend geschult. „Sobald in Deutschland mehr Fälle auftreten und deutlich wird, dass eine Verbreitung in Deutschland auf Dauer nicht mehr zu vermeiden ist, wird die Bekämpfungs-Strategie schrittweise angepasst“.

Was passiert, wenn sehr viele Menschen erkranken?

„Sollte es zu einer hohen Anzahl an Patienten kommen, werden insbesondere diejenigen mit schwerer Symptomatik stationär aufgenommen“, sagt Joggerst. Glücklicherweise verlaufe die Erkrankung bei den allermeisten Patienten sehr mild.

Was ist die Aufgabe des Gesundheitsamts?

Das Gesundheitsamt koordiniert in enger Absprache mit den Kliniken, der Rettungsleitstelle und der Ärzteschaft. Eine Bündelung des Personals im Hinblick auf Aufklärung und Beratung der Bevölkerung ist eingeleitet.

Wie kooordinieren Stadtverwaltung und Landratsamt die Maßnahmen?

OB Peter Boch hat den Verwaltungsstab einberufen, Landrat Bastian Rosenau eine Taskforce eingerichtet. Beide haben die Aufgabe, in den jeweiligen Verwaltungen miteinander und mit anderen Institutionen das Handeln zu koordinieren.

