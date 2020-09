Corona trifft die Schwächsten hart

Von Frank Goertz

Moria/Enzkreis. Vor einer Woche ist im überfüllten Flüchtlingscamp in Moria auf der Insel Lesbos der erste Corona-Fall gemeldet worden. Diese Nachricht zweifelt Konrad Reuter, der sich in Illingen und Vaihingen in der Flüchtlingshilfe engagiert hat und jetzt in Berlin lebt, an. Seine Befürchtung: Es wäre ein Wunder, wenn das Virus nicht schon länger grassiere und mehr Menschen infiziert seien.

Unsere Zeitung hat deshalb nachgefragt und dabei einen direkten Draht genutzt. Reuter hat in Moria im März 2020 den jungen Afghanen Mohammed Jafari kennengelernt. Nach einer Odyssee ist er mittlerweile in Thessaloniki gelandet, hat für uns aber bei Bekannten in Moria nachgefragt. Ihre Nachrichten unterscheiden sich von den offiziellen Meldungen und geben Anlass zu großer Sorge. Laut Mohammed Jafari gab es bereits am 1. September sieben Corona-Fälle in Moria, zwei Tage später waren es zwölf. Vier von ihnen, so Mohammed Jafari, stammen aus Afghanistan, acht aus verschiedenen Ländern Afrikas.

Wie Bewohner des Camps Mohammed Jafari berichtet haben, seien die Kranken

nicht ins Hospital der griechischen Inselhauptstadt Mytilini gebracht und behandelt, sondern in Schutzhütten im Wald oberhalb des Camps isoliert worden. „Keiner darf zu ihnen, und das gesamte Camp steht unter Quarantäne. Niemand darf es verlassen“, hat Jafari erfahren.

Nicht erst seit gestern warnen Menschenrechtsorganisationen vor einer humanitären Katastrophe in Moria. Die Schilderungen seiner Erfahrungen in dem Camp, die Mohammed Jafari unserer Zeitung im direkten Dialog über den Nachrichtendienst WhatsApp hat zukommen lassen, legen nahe, dass diese Warnungen alles andere als unberechtigt sind. „Das Leben in Moria ist sehr schwierig“, schreibt Jafari. Es gebe weder genug Toiletten oder Duschen noch genügend Wasser. Auf eine medizinische Versorgung müssten die Menschen teilweise tagelang warten.

Konrad Reuter war im März in Moria. Auch er war geschockt: „Die bei Wasserausfall in den Toiletten sich häufenden Fäkalien führen zu einem unerträglichen Gestank und zu einer gesundheitlichen Gefahr“, schildert Reuter die Lebensumstände der auf Lesbos gestrandeten Menschen.

Immer wieder kommt es in dieser für die Menschen verzweifelten Situation zu Konflikten untereinander. Jafari: „Dabei verlieren einige auch ihr Leben.“

„Die menschenrechtliche Pflicht zum Schutz von Leben und Gesundheit der Menschen in den griechischen Flüchtlingslagern wird bewusst ignoriert“, hat der Bundestagsabgeordnete Michel Brandt (Linke) aus Karlsruhe nach dem Bekanntwerden der Corona-Fälle in der vergangenen Woche kritisiert. Er fordert, Lager wie Moria aufzugeben.

Aber davon können die Menschen nur träumen. „Ich habe mit meiner Familie anfangs im Zelt gelebt. Es war kalt in der Nacht und heiß am Tag. Um etwas zu essen zu bekommen, musste ich oft stundenlang anstehen“, berichtet Jafari. Mit Hilfe von Konrad Reuter habe er aber immerhin zwischenzeitlich sein Schicksal in die Hand genommen und für sich, seine Familie und für andere Geflüchtete kleine Holzhäuser gebaut.

Reuter ist im Sommer nach Griechenland und in die Türkei zurückgekehrt, konnte aber aufgrund der Corona-Situation und des griechisch-türkischen Konflikts das Camp in Moria nicht besuchen. Was er in Athen hat erleben müssen, sei aber auch nicht viel besser gewesen. „Für die Geflüchteten ist Moria der Vorhof der Hölle – Athen ist die Hölle“, sagt Reuter.

In der griechischen Hauptstadt sei der „Viktoria Square“ das „Schlafzimmer“ der von Moria nach Athen gebrachten Flüchtlinge. „Der Viktoria Square ist ein parkähnlicher Platz, gesäumt von Cafés und Restaurants. Dort verbringen die Flüchtlinge die Nacht auf dem nackten Boden – unter den neugierig-gleichgültigen Blicken der Athener und unter strenger Beobachtung durch die Polizei. Jeden Morgen wird der Platz geräumt, damit sich Touristen nicht an dem Anblick dieser armseligen Gestalten stören“, berichtet Reuter. „Wer in Moria einen blauen Stempel in seiner Registrierungskarte bekommt, womit ihm Asyl gewährt wird, der muss auf eigene Kosten auf das Festland übersetzen.“ Dort erhielten die Menschen aber keine Unterstützung. In ihrer aussichtslosen Lage würden viele sich dafür entscheiden, wieder nach Moria zurückzukehren. Reuter: „Aus der Hölle in die Vorhölle.“

Auch Jafari war in Athen, wo ihn Reuter unterstützt hat. Am Ende ging ihm aber das Geld zum Leben aus, und er kehrte wieder nach Moria zurück, von wo aus er schließlich wenige Tage später nach Thessaloniki verlegt wurde. Dort brachte seine Frau Aliyeh ein Kind zur Welt.

„Was erwartet Mohammed Jafari vom Leben?“, wollte unsere Zeitung wissen. Die Antwort kam postwendend: „Ich wünschte, ich könnte weiter lernen, hätte einen Job und könnte mich weiterentwickeln. Aber die Möglichkeiten hier sind begrenzt.“

Mohammed Jafari ist am 17. Februar 1995 in Zentral-Afghanistan geboren. Er gehört der Volksgruppe der Hazara an, die anders als die sunnitische Mehrheit des Landes überwiegend der schiitischen Richtung des Islam angehören. Dafür wurden sie von den Taliban verfolgt, weshalb sein Vater im Jahr 2000 in den Iran geflohen sei. Er sei 2010 nachgekommen. „Obwohl afghanische Migranten im Iran keine Schule besuchen dürfen, habe ich einen Abschluss an der Schule ,Immigrants for Immigrants‘ gemacht“, erzählt Jafari. Später sei er nach Pakistan gegangen und habe dort die High School besucht. Daher auch seine sehr guten Englischkenntnisse.

2016, so Jafari, sei er wieder zurück in den Iran gegangen und habe als Packer in einer Schokoladenfabrik in Teheran gearbeitet. Sein Lohn: 180 US-Dollar im Monat für 84 Arbeitsstunden in der Woche. Er habe illegal gearbeitet, weil Afghanen im Iran nicht in der Lebensmittelindustrie arbeiten dürfen. Nach der Hochzeit seien er und seine Frau 2019 schließlich geflohen, um blutigen familiären Konflikten aufgrund ethnischer Spannungen aus dem Weg zu gehen.

Nach einer abenteuerlichen Flucht durch die Türkei, wo Schleuser viel Geld aus der Not der Menschen machen, ist er auf einem völlig überfüllten Schlauchboot auf Lesbos gestrandet. „Anfangs war es sehr, sehr schwierig. Wir hatten nichts. Also habe ich mich entschieden, zu versuchen, auf eigenen Füßen zu stehen.“ Dazu gehörte auch das „Hausbau-Programm“, das er mit Unterstützung von Konrad Reuter ins Leben gerufen hat. „So habe ich ein wenig Geld verdient, und wir haben mehrere feste Hütten gebaut für Menschen, die sonst in Zelten an einem nicht wirklich guten Ort leben mussten“, so Jafari.

Aber letzten Endes sind alle seine Bemühungen, sich und seiner Familie ein Leben aufzubauen, noch nicht von durchschlagendem Erfolg gekrönt. Zurück nach Afghanistan kann und will Jafari nicht, weil die Hazara, deren Gesichtszüge ihre mongolischen Wurzeln verraten, auch nach dem Sturz des Taliban-Regimes diskriminiert und Opfer von Terroranschlägen werden. Und die Europäische Union ist in vielen Mitgliedsländern auch nicht der sichere Hafen der Humanität, von dem die Geflüchteten geträumt haben. Zumal das Coronavirus ihre Schicksale in den Hintergrund der öffentlichen Wahrnehmung hat treten lassen – nicht nur in Moria.