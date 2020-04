Corona: Mann in Klinik verstorben

Enzkreis/Pforzheim (pm/ts). Im Enzkreis ist ein weiterer Todesfall zu beklagen. Ein rund 50-jähriger Mann ist im Zusammenhang mit dem Coronavirus in einem Krankenhaus verstorben. Das hat das Landratsamt Enzkreis am heutigen Samstagnachmittag mitgeteilt. Damit stieg die Zahl der Todesfälle in Pforzheim und dem Enzkreis auf insgesamt 15 – vier aus dem Stadt- und elf aus dem Kreisgebiet.

Im Enzkreis ist die Zahl der Infizierten innerhalb eines Tages bis Samstag um zehn auf 382 gestiegen, in Pforzheim um sechs auf 194.

Die meisten mit Covid 19 angesteckten Menschen innerhalb des gesamten Enzkreises leben in Mühlacker, nämlich am Samstag 45 (plus 1), gefolgt von Remchingen (41, Gleichstand gegenüber Freitag), Straubenhardt (38, plus 1) und Neuenbürg (36, Gleichstand).

Im östlichen Enzkreis sind die Zahlen auch in Maulbronn (12, plus 3), Illingen (10, plus 2) und Knittlingen (15, plus 1) angewachsen.