Corona: Landrat sagt Wirtschaft Unterstützung zu

Enzkreis (pm). Wie man sich und seine Familie vor einer Ansteckung mit dem neuartigen Coronavirus am besten schützen kann – diese Frage beschäftigt derzeit fast jeden. „Wenn dann noch finanzielle Sorgen dazukommen, kann das für die Betroffenen eine sehr belastende Situation sein“, so die Einschätzung von Landrat Bastian Rosenau. Wenn nun Bund und Land Milliardenbeträge zur Verfügung stellten, um die Wirtschaft zu unterstützen, dann müsse und werde hier auch der Enzkreis im Rahmen seiner Möglichkeiten seinen Beitrag leisten, so die Ankündigung des Kreischefs. „Konkret heißt das, dass bis auf Weiteres alle auch sonst üblichen Hilfen für Industrie, Gewerbe und sonstige Einrichtungen ausgezahlt und fortgesetzt werden. Nur so können wir den Betroffenen ein Stück Planungssicherheit und Verlässlichkeit bieten.“

Hilfen gibt es zudem für Menschen, die in Quarantäne gehen müssen, und für Angestellte, die kurzfristig ohne Job dastehen: „Auf unserer Homepage stehen dazu Telefonnummern und E-Mail-Adressen“, betont der Landrat. Auch die Industrie- und Handelskammer sowie die Handwerkskammer hätten Informationen auf ihren Homepages eingestellt und Hotlines geschaltet.

Verlässlichkeit ist für Rosenau auch in einem anderen Zusammenhang gefragt: „Selbst wenn Sie es vielleicht nicht mehr hören können – aber meines Erachtens kann man es nicht oft genug wiederholen: Bitte achten Sie nach wie vor auf eine gründliche Handhygiene. Reduzieren Sie Ihre Sozialkontakte auf das absolute Minimum. Bitte treffen Sie sich nicht mit der Clique, auch nicht im Freien. Gehen Sie nur aus dem Haus, wenn Sie etwas absolut Notwendiges zu erledigen haben wie einen Arztbesuch oder einen dringenden Einkauf. Und auch hier gilt es, einen Abstand von ein paar Metern zu anderen Menschen einzuhalten. Das gilt vor allem für die Supermarktkasse. Auch sollte man sich derzeit keine Freunde zu sich nach Hause einladen oder ohne Not den Großeltern einen Besuch abstatten. Denn wie es die Kanzlerin so treffend formuliert hat: Im Moment ist Abstand der größte Ausdruck von Fürsorge.“

Diese Maßnahmen schränken den Alltag natürlich stark ein, das weiß auch der Erste Landesbeamte des Enzkreises, Wolfgang Herz, der im Landratsamt die „Task Force Corona“ leitet. „Unser oberstes Ziel muss es jedoch sein, dem Virus die Verbreitung so schwer wie möglich zu machen. Wir müssen Ansteckungswege unterbrechen und so versuchen, die Corona-Welle flach zu halten.“

Um die zahlreichen Anfragen der Bürger besser beantworten zu können, wurde die Telefon-Hotline des Gesundheitsamtes unter anderem mit Medizin-Studenten und ausgebildeten Rettungssanitätern verstärkt. Dort kann nun auch samstags angerufen werden. Antworten auf häufig gestellte Fragen finden sich zudem auf der Homepage des Enzkreises unter www.enzkreis.de.