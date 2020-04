Consilio Mühlacker berät telefonisch

Enzkreis (pm). Die „Beratungsstelle für Hilfen im Alter“ und der Pflegestützpunkt im Consilio in Mühlacker sind auch und gerade in diesen schwierigen Corona-Zeiten telefonisch für alle Fragen rund um die Themen Pflege, Versorgung und Entlastung erreichbar. Neben Auskünften zu konkreten Hilfsangeboten können sich Angehörige auch in Sachen Selbstsorge beraten lassen; Menschen mit kognitiven Einschränkungen finden ebenfalls Hilfe. Das Consilio mit dem Pflegestützpunkt ist unter 07041/89745022 erreichbar.