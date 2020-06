Busfahrer macht sich aus dem Staub

Keltern (pol). Bei einem Verkehrsunfall am späten Mittwochvormittag in Keltern ist ein Sachschaden von circa 4000 Euro entstanden. Nach den derzeitigen Erkenntnissen der Polizei bog ein Busfahrer von der Ringstraße auf die Ettlinger Straße ein und streifte dabei den Peugeot einer 85-jährigen Autofahrerin, die auf der Ringstraße in entgegengesetzter Richtung unterwegs war. Der Busfahrer entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden am Peugeot zu kümmern.