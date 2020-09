Bücherei Keltern erhält Geld vom Bund

Keltern (pm). Im Rahmen des Soforthilfeprogramms für zeitgemäße Bibliotheken in ländlichen Räumen erhält die Gemeindebücherei Keltern eine Förderung von 11269,20 Euro. Damit könnten die digitale Ausstattung verbessert und eine Bibliothekssoftware bereitgestellt werden, die die Online-Ausleihe ermögliche. Das berichtet der CDU-Bundestagsabgeordnete Gunther Krichbaum aus Berlin. Das Soforthilfeprogramm richte sich an Bibliotheken in Gemeinden mit bis zu 20000 Einwohnern.