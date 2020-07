Brückenbau: A8 wird voll gesperrt

Niefern-Öschelbronn (pm). Für Arbeiten an einer neuen Brücke muss am kommenden Wochenende, in der Zeit von Samstag, 22 Uhr, bis Sonntag, 20 Uhr, die Autobahn zwischen den Anschlussstellen Pforzheim-Nord und Pforzheim-Ost voll gesperrt werden. Darauf hat das zuständige Regierungspräsidium Karlsruhe in einer Mitteilung hingewiesen.

Während sich der eigentliche Ausbau des vierspurigen Nadelöhrs im Enztal wegen der Auswirkungen der Corona-Krise weiter verzögert – zuletzt war von einer Ausschreibung des Hauptloses Ende August die Rede –, gingen die Arbeiten an der Brücke neben der neuen Bahnüberführung zwischen Eutingen und Niefern-Vorort planmäßig weiter, hatte die Karlsruher Landesbehörde bereits Ende Mai erklärt. 2018 war die alte Brücke im Zuge der Zeppelinstraße abgerissen worden, seit November vergangenen Jahres ist der Neubau im Gange, der voraussichtlich im September abgeschlossen sein soll.

Die beiden Widerlager und die sechs Stahlverbundträger für die tragende Konstruktion wurden am Rand der Autobahn vorgefertigt, doch für den Einbau der bis zu 70 Tonnen schweren Träger muss nun vorübergehend der Verkehr auf der Autobahn ausgebremst werden. Verliefen die Arbeiten ohne Probleme, ließ das Regierungspräsidium durchblicken, könnte die A8 am Sonntag schon früher als veranschlagt wieder freigegeben werden.

Nichtsdestotrotz sollten Autofahrer im fraglichen Zeitraum mit einem Umweg rechnen. Die regionale Umleitung in Richtung Karlsruhe führt ab Pforzheim-Ost über die B10 nach Niefern-Vorort und über Eutingen, Kieselbronn und die B294 bei Pforzheim-Nord zurück auf die Autobahn. Die Umleitung in Richtung Stuttgart erfolgt laut Regierungspräsidium ab Pforzheim-Nord über die B294 durch Pforzheim und hier weiter über die B10 bis zur Anschlussstelle Pforzheim-Ost.