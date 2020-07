Brückenbau, A8-Sperrung und Staus

Von Thomas Sadler

Niefern-Öschelbronn. Für Arbeiten an einer Brücke neben der neuen Bahnüberführung zwischen Eutingen und Niefern-Vorort musste am Wochenende, in der Zeit von Samstag, 22 Uhr, bis zum Sonntagabend die Autobahn zwischen den Anschlussstellen Pforzheim-Nord und Pforzheim-Ost voll gesperrt werden. Dadurch kam es zu kilometerlangen Staus.

Die beiden Widerlager und die sechs Stahlverbundträger für die tragende Konstruktion waren am Rand der Autobahn vorgefertigt worden, doch für den Einbau der laut Angaben des Regierungspräsidiums Karlsruhe bis zu 70 Tonnen schweren Träger musste nun am Wochenende vorübergehend der Verkehr auf der Autobahn ausgebremst werden.

Die regionale Umleitung in Richtung Karlsruhe führte – so hatte es die Karlsruher Behörde bereits vor etlichen Tagen angekündigt – ab Pforzheim-Ost über die B10 nach Niefern-Vorort und über Eutingen, Kieselbronn und die B294 bei Pforzheim-Nord zurück auf die Autobahn. Die Umleitung in Richtung Stuttgart erfolgt laut Regierungspräsidium ab Pforzheim-Nord über die B294 durch Pforzheim und hier weiter über die B10 bis zur Anschlussstelle Pforzheim-Ost.

Wie das Polizeipräsidium Pforzheim dem Mühlacker Tagblatt am Sonntagvormittag sagte, seien am Samstag kurz nach 22 Uhr bei den Anschlussstellen Rückstaus festzustellen gewesen. Am Sonntag sei es zunächst lediglich zu „kleineren Anstauungen“ gekommen, die sich rasch wieder aufgelöst hätten. Auch in den von der Umleitung betroffenen Gemeinden habe es keine größeren Behinderungen gegeben. Wäre die Autobahn werktags gesperrt gewesen, so die Polizei, wäre vermutlich ein Chaos ausgebrochen.

So schlimm kam es dann doch nicht, allerdings war am Sonntagnachmittag von vielen Autofahrern Geduld gefordert. Nach Angaben der Polizei bildete sich zwischen den Autobahn-Anschlussstellen Pforzheim-West und -Nord in Fahrtrichtung Stuttgart ein Stau von fünf Kilometern, und zwischen Heimsheim und Pforzheim-Ost Richtung Karlsruhe entstand eine Schlange von etwa sechs Kilometer Länge. Ebenfalls ins Stocken geriet der Verkehr auf der Bundesstraße10 zwischen Eutingen und Pforzheim-Ost.

Die Umleitungsstrecken waren zeitweise stark frequentiert. Doch ein Verkehrschaos sei insgesamt ausgeblieben, zog das Polizeipräsidium gegenüber unserer Zeitung gegen 18.30 Uhr ein erstes Fazit. Was die Sache nicht einfacher machte. Manche Autofahrer nutzten Schleichwege – zum Teil sogar abgeschrankte. Die Arbeiten an der Brücke lägen im Zeitplan, hieß es am Abend weiter, und voraussichtlich würden sie, wie geplant, gegen 20 Uhr beendet.

Seit November vergangenen Jahres ist der Neubau der Brücke im Gange; voraussichtlich im September, so das Regierungspräsidium, solle er fertig sein.