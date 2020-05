Breitband: Verband schreibt Arbeiten für Ötisheim aus

Enzkreis (pm). Der Zweckverband Breitbandversorgung im Enzkreis hat dieser Tage die Ausschreibung der Planungs- und Tiefbauleistungen für die Errichtung der innerörtlichen Glasfasernetze in den Gemeinden Birkenfeld, Ötisheim und Straubenhardt veröffentlicht. Ziel ist es laut Mitteilung, möglichst einen Generalunternehmer zu gewinnen, der mit allen noch erforderlichen Planungs- und Bauleistungen für innerörtliche Breitbandnetze sowie mit der Herstellung der Hausanschlüsse und dem Hausanschluss-Management beauftragt werde. Mit dem Generalunternehmer-Modell erhoffe sich der Zweckverband Kosteneinsparungen und Synergieeffekte im Vergleich zu einer getrennten Vergabe, heißt es beim Zweckverband.

Vorgesehen sei, dass der Generalunternehmer mit den besonders schlecht versorgten Ortsteilen beginne und dann in den drei Gemeinden zügig den weiteren Ausbau in Angriff nehme. Insgesamt sei in den betreffenden Kommunen die Verlegung von rund 100 Kilometern Rohrleitungen einschließlich Glasfaserkabel sowie die Erstellung von circa 5000 Anschlüssen für Privathaushalte, Gewerbetreibende, Schulen und Bildungseinrichtungen vorgesehen. „Wünschenswert ist es jedoch, dass der Ausbau in noch mehr Ortschaften gleichzeitig vorgenommen wird“, beschrieb Vorsitzender Jörg-Michael Teply den Ansatz des Zweckverbands.

Zusätzlich soll bis Ende 2023 der Ausbau des Backbone-Netzes vorankommen, das die notwendigen Zuleitungsstrecken in die einzelnen Ortschaften stellt und bis Ende 2023 komplett sein soll. Im November 2019 wurde dazu ein Vertrag mit der Sparkassen-IT GmbH&Co. KG über die Anpachtung bestehender Glasfaser-Infrastruktur abgeschlossen, es seien aber noch zusätzliche Neubaustrecken notwendig, heißt es beim Zweckverband. „Für diese kann die Ausschreibung ebenfalls zeitnah erfolgen, sobald seitens des Landes eine Förderfreigabe erfolgt“, wie Teply erklärt. Nach Abschluss der Bautätigkeiten wird der Zweckverband sein Glasfasernetz an die Vodafone GmbH verpachten, die als Vertragspartner den Endkunden die entsprechenden Dienste wie Internet und Telefon bereitstellen soll.