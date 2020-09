Bis zu 200 Abstriche täglich

Enzkreis/Pforzheim (pm). „Am besten noch diese Woche“, sagt Gesundheitsamtsleiterin Dr. Brigitte Joggerst auf die Frage, wann sich Lehrer und Beschäftigte in Schulen, Kindertageseinrichtungen und in der Kindertagespflege testen lassen sollten. Zweimal steht diesem Personenkreis bis Ende September ein kostenloser Corona-Test zu. Eine Anmeldung kann an corona-schulekita@enzkreis.de geschickt werden. Entsprechende Schreiben und E-Mails hat das Amt an Schulen und Kitas verschickt. „Wer aus den Ferien zurück ist und sich testen lassen möchte, sollte besser nicht bis nächste Woche warten“, rät Joggerst, denn dann könne es zu Engpässen kommen. Die Notfallpraxis der Pforzheimer Ärzteschaft, die Kassenärztliche Vereinigung Baden-Württemberg, die Stadt Pforzheim und das Land hätten die Kapazitäten im Testzentrum an der Habsburgerstraße erhöht: Bis zu 200 Abstriche könnten dort täglich genommen werden.

Die Fallzahlen in unserer heutigen Karte berücksichtigen neun neue Fälle und einige inzwischen vorgenommene Korrekturen. So waren beispielsweise Infizierte, die Anfang September in Wiernsheim hinzuaddiert worden waren, zu diesem Zeitpunkt nicht mehr dort gemeldet. Die Kommunen mit Korrektur sind mit einem Sternchen gekennzeichnet.