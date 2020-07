Betrunkener Autofahrer fährt über Verkehrsinsel

Heimsheim (pol). Ein Autofahrer, der in betrunkenem Zustand zwischen Friolzheim und Heimsheim über eine Verkehrsinsel gefahren ist, hat nach Polizeiangaben einen Sachschaden von mehreren Tausend Euro verursacht. Der 64-Jährige war mit seinem Ford, als er nach links in Richtung Heimsheim habe abbiegen wollen, gegen die Verkehrsinsel und ein Verkehrsschild gefahren und in einer Notbucht stehengeblieben. Ein Alkoholtest habe einen Wert von über zwei Promille ergeben. Der Führerschein des Unfallfahrers sei einbehalten worden.