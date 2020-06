Autoreifen zerstochen: Polizei nimmt Täter fest

Königsbach-Stein (pol). Einsatzkräfte der Polizei haben in der Nacht auf Mittwoch einen 26-Jährigen beim Zerstechen von Autoreifen in Königsbach-Stein festgenommen. Er steht laut Präsidium im Verdacht, im Mai und Juni immer wieder Autoreifen am Wagen einer jungen Frau zerstochen zu haben. Die genaue Motivlage des Tatverdächtigen ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt circa 1000 Euro. Den Mann erwartet nun eine Anzeige wegen mehrfacher Sachbeschädigung.