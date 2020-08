Autoknacker bestiehlt Wanderer

Heimsheim (pol). Auf einem Waldparkplatz bei Heimsheim hat ein Unbekannter am Sonntagnachmittag die Scheibe an einem geparkten Auto eingeschlagen und aus dem Wagen einen Geldbeutel und einen Rucksack gestohlen. Der Audi stand nach Polizeiangaben nur eine Dreiviertelstunde, zwischen 16 Uhr und 16.45 Uhr, auf dem betreffenden Platz an der Kreisstraße in Richtung Malmsheim. Rucksack und Geldbörse hätten im Kofferraum gelegen. Das Diebesgut habe einen Wert von mehreren Hundert Euro. Das Revier Mühlacker ermittelt und hofft auf Hinweise von Zeugen.