Friolzheim (pol). Eine Audi-Fahrerin, so der bisherige Ermittlungsstand der Polizei, sei in der Nacht auf Donnerstag wohl auf der Autobahn bei Friolzheim am Steuer eingeschlafen und auf einen Transporter aufgefahren. Die 46-Jährige kollidierte aufgrund ihres Sekundenschlafs mit dem vor ihr fahrenden Fahrzeug eines 44-Jährigen. Aufgrund des Aufpralls lenkte sie nach links und touchierte die Mittelleitplanke. Beide Beteiligten wurden leicht verletzt.