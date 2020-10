Autofahrer übersieht jungen Motorradfahrer

Neuenbürg-Arnbach (pol). Ein leicht verletzter Motorradfahrer und ein Sachschaden von etwa 7000 Euro sind die Bilanz eines Unfalls, der sich am Donnerstagnachmittag auf der Gräfenhäuser Straße ereignet hat. Laut Polizei war gegen 17.10 Uhr ein 19-jähriger Ducati-Fahrer in Richtung Arnbacher Ortsmitte unterwegs. Ein 36-jähriger Seat-Fahrer wollte aus seiner Hofeinfahrt nach rechts auf die Gräfenhäuser Straße einfahren und übersah dabei den jungen Mann, der in Folge der Kollision stürzte.