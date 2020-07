Autofahrer flüchtet vor der Polizei

Ispringen (pol). Am Mittwoch, 4.15 Uhr, ist der Fahrer eines mit zwei Personen besetzten Mazdas vor einer Verkehrskontrolle in Ispringen geflüchtet. Kurz darauf bemerkten die Polizisten den inzwischen geparkten Wagen, während sich ein 24-Jähriger vom Fahrzeug entfernte. Ein Alkoholvortest bei dem Mann ergab mehr als ein Promille. Der zweite Insasse des Fahrzeugs konnte nicht gefasst werden. Ob der 24-Jährige das Fahrzeug lenkte oder der noch Unbekannte, ist noch unklar. Die Kennzeichen an dem Auto waren ungültig.