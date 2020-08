Autodiebe dank GPS erwischt

Straubenhardt (pol). Einbrecher, die in der Nacht zum Samstag vom Gelände eines Unternehmens in Straubenhardt drei Kleinlaster gestohlen hatten, wurden einige Stunden später südlich von Prag in der Tschechischen Republik festgenommen.

Wie Polizei und Staatsanwaltschaft Pforzheim mitteilten, waren in der betreffenden Nacht gegen 0.45 Uhr mehrere Täter ins Bürogebäude der Firma eingedrungen und hatten mehrere Türen und Schränke aufgebrochen. Neben etwas Bargeld und einer Kaffeemaschine erbeuteten sie die Schlüssel der auf dem Gelände abgestellten drei Transporter. Die drei neuwertigen Fahrzeuge, mit denen die Einbrecher die Flucht ergriffen, haben nach Polizeiangaben einen geschätzten Zeitwert von insgesamt rund 100000 Euro.

Über GPS, so die Ermittlungsbehörden, sei es wenige Stunden später gelungen, die gestohlenen Transporter auf der Stadtautobahn südlich von Prag zu orten. Nach einer Kontaktaufnahme zum gemeinsamen deutsch-tschechischen Zentrum Schwandorf sei von der tschechischen Polizei ein gemeinsamer Einsatz zum Zugriff unter Einbindung eines Polizeihubschraubers koordiniert worden. Mit Erfolg: gegen 7.45 Uhr, exakt sieben Stunden nach dem Raubzug in Straubenhardt, seien zwei 55 Jahre alte Polen und ein 45-jähriger Landsmann festgenommen worden, die am Steuer der gestohlenen Fahrzeuge saßen.

Über die Pforzheimer Staatsanwaltschaft seien beim Amtsgericht Karlsruhe europäische Haftbefehle für die drei festgenommenen Männer beantragt worden, die in Tschechien in Haft genommen worden seien, berichteten die Behörden. Die weiteren Ermittlungen dauerten an.