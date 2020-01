Auto bleibt nach Unfall auf dem Dach liegen

Friolzheim (pol). Auf winterlich glattem Untergrund ist am Donnerstag gegen Mitternacht eine Opel-Fahrerin auf der Seehausstraße ins Schleudern geraten. Die 27-Jährige verlor laut Polizei die Kontrolle über ihr Auto, kam nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Erdhügel. Das Auto kam letztlich auf dem Dach zum Liegen. Die leicht verletzte Fahrerin wurde in ein Krankenhaus gebracht. Am Opel entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 8000 Euro.