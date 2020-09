„Aufwand viel größer als beim Lockdown“

Enzkreis (pm/the). Von Montag auf Dienstag hat das Gesundheitsamt fünf neue Corona-Fälle verzeichnet – und jeder bedeutet eine Menge Arbeit, wie das Beispiel eines infizierten Gymnasiasten in Mühlacker zeigt.

Wie viel Arbeit macht dem Gesundheitsamt ein Fall wie der des positiv getesteten Schülers in Mühlacker?

Das kommt immer drauf an, wie viele Kontaktpersonen zu ermitteln und eventuell abzutelefonieren sind. In dem Fall war klar, dass es die ganze Klassenstufe plus Lehrkräfte ist, aber wir müssen auch schauen, wo der Jugendliche noch unterwegs war. Zusätzlich müssen gegebenenfalls Eltern kontaktiert und informiert werden; insbesondere, wenn die Schüler noch keine 18 Jahre alt sind. Dabei zeigt sich oft ein großer Gesprächsbedarf. Schließlich bieten wir allen Kontaktpersonen zwei Tests an und kontaktieren sie beziehungsweise die Eltern, um die Tests zu terminieren. Auch hier entsteht oft zusätzlicher Gesprächsbedarf. Insofern ist der Aufwand sehr viel größer als zu Zeiten des Lockdowns.

Wie ist, im Vergleich, der Ausbruch im Altenheim St. Franziskus zu sehen?

Das kann man nur schlecht vergleichen. Die Senioren haben wesentlich weniger Kontakte, aber bei den acht Mitarbeitern, die positiv getestet waren, ist der Aufwand schon erheblich. Wie gesagt: Das hängt davon ab, mit wie vielen Menschen jemand in Kontakt war. In solchen Situationen kommt ein Mitarbeiter vor Ort, um das Hygienekonzept einschließlich Isolations- und Quarantänemaßnahmen, Besuchsverboten usw. zu besprechen und die Einrichtung zu beraten.

Wer entscheidet, wer in Quarantäne muss?

Die Menschen, die mit einem Infizierten im gleichen Haushalt leben, sind normalerweise Kontaktpersonen der Kategorie 1 und müssen zusammen mit dem Betroffenen für zwei Wochen in Quarantäne. Das erklärt das Gesundheitsamt im ersten Gespräch. Wer nur als Kategorie-2-Kontakt eingestuft ist, sollte zwar auf mögliche Symptome achten und kann sich ebenfalls testen lassen, muss sich aber keine Sorgen machen. Wir haben auf der Homepage eine eigene Sektion zu Ausbrüchen in Schulen und Kitas eingerichtet, hier steht viel Informationsmaterial, das sehr viele Fragen klären sollte. Die förmliche Quarantäne-Anordnung erfolgt durch die Ortspolizeibehörde aufgrund der fachlichen Empfehlung des Gesundheitsamts, die die Fallmanager anhand der vom Robert-Koch-Institut entwickelten Kriterien abgeben.

Wer wird getestet, und wie sind die Kapazitäten?

Kontaktpersonen der Kategorie 1 sollten sich so früh wie möglich testen lassen sowie im Idealfall noch einmal nach fünf bis sieben Tagen, auch wenn sie keine Symptome haben. Im Falle eines größeren Ausbruchs können auch weitere Kontaktpersonen getestet werden. Einen Testzwang gibt es übrigens nicht.

Die Kosten für diese Tests werden übernommen. Aktuell gibt es sehr schnell Termine, meist noch am gleichen Tag. Das Ergebnis ist fast immer am nächsten Tag da.