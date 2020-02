Aufatmen nach einer stürmischen Nacht

Von Maik Disselhoff

Das befürchtete Unwetterchaos ist in der Nacht auf Dienstag in der Region ausgeblieben. Im Enzkreis und in Pforzheim verzeichnete die Integrierte Leitstelle nur wenige Einsätze.

Enzkreis/Pforzheim. „In Serres und Ispringen musste die Feuerwehr wegen umgestürzter Bäume ausrücken, die auf Straßen gefallen waren“, berichtet die Integrierte Leitstelle Pforzheim-Enzkreis auf Nachfrage unserer Zeitung. In Salmbach sei ein Keller mit Wasser vollgelaufen. In Pforzheim gab es drei weitere Einsätze, bei denen die Feuerwehr Keller leerpumpen musste. In Pforzheim stürzte zudem ein Baum auf eine Straße. Um ihn hätten sich die Technischen Dienste der Stadt gekümmert, teilt die Leitstelle am Dienstagmorgen nach der Nacht mit, in der es zeitweise kräftig gestürmt und geregnet hatte. Größere Schäden richtete Tief Petra jedoch nicht an. Die Feuerwehren von Mühlacker, Ötisheim und Illingen teilen auf Nachfrage mit, dass sie in der Nacht auf Dienstag kein einziges Mal ausrücken mussten. „Es war ruhig, es stürmte bei uns nicht so stark wie erwartet, und der Pegelstand der Enz blieb unter zwei Meter“, sagte der hauptamtliche Feuerwehrmann Jörg Augenstein von der Feuerwehr Mühlacker. Jochen Hörnle, Kommandant der Ötisheimer Feuerwehr, absolvierte mit einem Team zwei Kontrollfahrten gegen Mitternacht und um 6 Uhr früh. Beide Male habe kein Anlass zur Sorge bestanden. Die Lage am Erlenbach sei nicht kritisch gewesen. Er rechne damit, dass sich die Situation im Laufe des Tages weiter entspannen werde, so Hörnle. „Alles gut“ lautete auch die Botschaft des Illinger Kommandanten Joachim Saalbach, der mit seinen Kollegen vor allem die Wasserstände des Schmie- und des Erbbachs im Auge hatte.

Zwar erreichte die Enz am Dienstag mit knapp zwei Meter Höhe in Pforzheim den Höchststand der vergangenen Tage, doch die Prognose der Hochwasservorhersagezentrale Baden-Württemberg gab gestern für die kommenden Tage Entwarnung.