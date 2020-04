Enzkreis (pm). An der B10 zwischen der Autobahnanschlussstelle Pforzheim-West und dem Ersinger Kreuz werden in der Zeit vom 21. bis 24. April Bankettplatten verlegt. Der Verkehr wird laut Landratsamt Enzkreis in dieser Zeit über eine Ampelschaltung geregelt. Zusätzlich wird er aus Richtung Birkenfeld, über die Kreisstraße 4538 kommend und über die Landesstraße 562 in Richtung Wilferdinger Höhe umgeleitet.