AKW-Beton auf Maulbronner Deponie?

Von Maik Disselhoff

Enzkreis/Maulbronn. Wohin mit dem Atommüll? Die Suche nach einem Standort für strahlenbelasteten Abfall gestaltet sich schwierig, wie die aktuelle bundesweite Debatte zeigt. Das gleiche Problem gilt auch mit Blick auf nur geringfügig radioaktiv belastetes Material, das etwa beim Rückbau von Kernkraftwerken anfällt. So sucht der Landkreis Karlsruhe nach einer Möglichkeit, Abbruchabfälle aus dem Rückbau der beiden Blöcke des Kernkraftwerks in Philippsburg und aus den Anlagen der Kerntechnischen Entsorgung Karlsruhe GmbH in Eggenstein-Leopoldshafen zu entsorgen.

Bevor die Abbruchabfälle deponiert werden können, müssen sie auf ihre Strahlenbelastung geprüft werden. Solch „freigemessener Abfall“ landet beispielsweise auch auf der Deponie Burghof bei Horrheim. In diesem Fall handelt es sich um Material, das beim Abbau von Block I des Kernkraftwerks Neckarwestheim anfällt.

Wie aus einer Sitzungsvorlage für den Kreistag des Landkreises Karlsruhe von Anfang des Jahres hervorgeht, steht die EnBW bezüglich der Abfallproblematik unter Druck. Die Betreiber der kerntechnischen Anlagen hätten dem Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft mitgeteilt, „dass die freizugebenden Abfälle spätestens ab dem Jahr 2021 entsorgt werden müssen, weil es danach negative Auswirkungen auf den Rückbau geben könnte“. Doch bis jetzt hat der Landkreis Karlsruhe, der seit Mitte 2005 über keine eigene Deponie für mineralische Abfälle verfügt und deshalb mit dem Enzkreis kooperiert, deutschland- und europaweit niemanden gefunden, der den Beton annehmen will. „Lediglich die Grube Teutschenthal Sicherungs GmbH&Co. KG aus Sachsen-Anhalt bekundete ihr Interesse. Ihr Angebot konnte jedoch nicht angenommen werden, weil es sich um keine Deponie, sondern um ein Versatzbergwerk handelt“, heißt es in der Sitzungsvorlage. Nach Darstellung der Kreisverwaltung scheidet auch eine Zwischenlagerung der freizugebenden Abfälle als Übergangslösung aus.

Für die Freigabe der Betonabfälle, die beim Rückbau der kerntechnischen Anlagen entstehen, ist das Umweltministerium des Landes zuständig, das mit Blick auf das Entsorgungsproblem die Deponie Hamberg in Maulbronn ins Spiel gebracht hat. Die Kernbotschaft aus dem Hause des grünen Ministers Franz Untersteller lautet offenbar, dass der Landkreis Karlsruhe versuchen soll, den Betonabfall in Maulbronn abzuladen, wo aktuell die Planungen für eine Erweiterung der Deponie angelaufen sind (wir berichteten). „Das Ministerium ist inzwischen zu der Auffassung gelangt, dass die Deponie Hamberg des Enzkreises auch für die beim Rückbau der kerntechnischen Anlagen mengenmäßig maßgeblichen Betonabfälle zugelassen sei, weil Betonabfälle als Bestandteil eines Gemischs dort zugelassen wären. Nach Auffassung des Ministeriums wäre der Enzkreis daher verpflichtet, auch die freigegebenen Betonabfälle aus dem Landkreis Karlsruhe auf seiner Deponie zu beseitigen“, heißt es in der Sitzungsvorlage vom Januar. Und weiter: Der Landkreis Karlsruhe solle dies vom Enzkreis einfordern und „notfalls gerichtlich durchsetzen“, so der Standpunkt des Ministeriums.

Der Landkreis Karlsruhe hat die Rechtsauffassung des Landes durch eine Fachanwaltskanzlei prüfen lassen, mit dem Ergebnis, „dass die Deponie in Maulbronn für die Ablagerung von Betonabfällen nicht zugelassen ist“. Es gibt jedoch nicht nur rechtliche Bedenken: „Selbst wenn die Rechtsauffassung des Ministeriums zutreffen würde, würden die Kapazitäten der Deponie Hamberg für eine Entsorgung sämtlicher im Landkreis Karlsruhe anstehender freizugebender Abfälle bei Weitem nicht ausreichen.“ Und wie positioniert sich der Enzkreis-Dezernent Frank Stephan in der Sache, der Mitglied der Geschäftsführung der Hamberg Deponie-Gesellschaft ist? „Wir können das Material nicht annehmen, weil es nicht zugelassen ist“, sagt Stephan auf Nachfrage unserer Zeitung. „Wir sind dazu nicht verpflichtet und teilen die Rechtsauffassung des Landkreises Karlsruhe.“

Diese Position gelte auch mit Blick auf die geplante Deponieerweiterung, so Stephan im Gespräch mit dem Mühlacker Tagblatt. „Wir werden keinen kommunalpolitischen Vorstoß unternehmen, die Entsorgung solcher Abfälle zu beantragen.“