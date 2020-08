81-jähriger Roller-Fahrer bei Unfall leicht verletzt

Remchingen (pol). Bei einem Unfall am Dienstagmorgen bei Wilferdingen hat ein 81-jähriger Roller-Fahrer leichte Verletzungen erlitten. Der alte Mann war nach Polizeiangaben gegen 9.30 Uhr in Richtung Langensteinbach gefahren, als ihn eine 20-jährige Opel-Fahrerin überholt habe. Während des Überholvorgangs, so die Polizei, sei der 81-Jährige aus bislang ungeklärter Ursache nach links gezogen und habe den Wagen gestreift. Seinen Sturz habe der Roller-Fahrer mit leichteren Blessuren überstanden, berichtete die Polizei.