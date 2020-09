Niefern-Öschelbronn (pol). Eine Leichtverletzte und ein Schaden von rund 10000 Euro sind die Bilanz eines Unfalls in Niefern am Freitag gegen 11.10 Uhr. Eine 47-jährige Citroën-Fahrerin fuhr vom Kirnbachweg in die Hauptstraße ein und missachtete nach Mitteilung des Polizeipräsidiums Pforzheim die Vorfahrt einer 38-jährigen Polo-Fahrerin, die leichte Blessuren erlitt.