175 Verstöße am Wochenende

Von Thomas Eier

Vor einer Woche sind die verschärften Auflagen gegen die Ausbreitung des Coronavirus in Kraft getreten – und die überwiegende Mehrheit, sagt Polizei-Sprecher Dirk Wagner vom Präsidium Pforzheim, halte sich an die Regeln.

Die erste Woche mit Ausgangsbeschränkungen und Kontaktverbot ist vorüber. Wie ist die Einschätzung der Polizei?

Die überwiegende Mehrheit hält sich an die Ausgangsbeschränkungen. Leider treffen wir immer wieder Gruppierungen an verschiedenen Örtlichkeiten an, die sich nicht an die Vorgaben halten. Das sind dann Gruppen mit mehr als zwei Personen oder es geht um den Mindestabstand.

Wie war die Situation am Wochenende? Wenn es Verstöße gibt: Wer sind die Betreffenden?

Im Zeitraum des letzten Wochenendes, also von Freitag bis Sonntag, wurden im gesamten Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Pforzheim rund 175 Verstöße festgestellt. Überwiegend sind dies Gruppierungen, die sich in der Öffentlichkeit aufhalten – Jugendliche, junge Erwachsene, aber auch szenetypische Gruppierungen zum Verzehr von Alkohol. An den Werktagen davor haben wir geschätzt etwa 15 bis 30 Fälle am Tag verzeichnet. Wie gesagt, es geht um eine Minderheit.

Wie muss man sich die Kontrollen vorstellen?

Die Kontrollen laufen wie jede Personenkontrolle unter Einhaltung der Vorschriften der Eigensicherung ab. Außerdem werden dabei insbesondere die Regeln der Hygiene beachtet.

Wie werden Verstöße geahndet?

Bei Verstößen wird die Identität der Person festgestellt. Bei Ordnungswidrigkeiten wird dann eine Anzeige an die zuständige Bußgeldstelle übersandt. Handelt es sich bei dem Verstoß um eine Straftat, dann wird eine Anzeige an die zuständige Staatsanwaltschaft vorgelegt.

Was sind die Kriterien für ein Bußgeld- oder ein Strafverfahren?

Das hängt letztlich auch vom Einzelfall ab. Eine Straftat setzt einen gewissen Vorsatz voraus, und wenn sich 15 Leute offenbar gezielt treffen, gehen wir nicht mehr von einer zufälligen Begegnung aus. Gleiches gilt, wenn jemand eine Party feiert.

Gab es, weil Familien dieser Tage dicht aufeinandersitzen, bereits Fälle von häuslicher Gewalt?

Generell gibt es leider immer wieder Fälle von häuslicher Gewalt. Aber seit der Ausbreitung des Coronavirus gibt es bislang keine Zunahme von Fällen dieser Art.

Inwieweit hat die Polizei bei Einsätzen ihre Strategien geändert? Kann man Distanz halten?

Sämtliche Einsätze laufen unter den Regelungen zur Eigensicherung ab. Distanz hält man grundsätzlich bei allen Einsätzen. Je nach Einsatz bleibt es jedoch nicht aus, dass man eine Distanz unterschreiten muss, weil man an eine Person näher herantreten muss; zum Beispiel bei Durchsuchungen, Festnahmen usw.

Der Schutz der Kolleginnen und Kollegen hat oberste Priorität, weshalb alles unternommen wird, um eine Ansteckung zu vermeiden. Zum einen werden die Regeln im gesamten dienstlichen Umfeld beachtet. Außerdem bitten wir zum Beispiel, einen Besuch, sofern kein Notfall vorliegt, beim Polizeirevier vorher telefonisch anzukündigen, um so in den Diensträumen das Ansteckungsrisiko zu minimieren.

Wie wirken sich die Corona-Beschränkungen auf die sonstige Arbeit der Polizei aus? Gibt es, weil in diesen Tagen weniger Menschen unterwegs sind, automatisch auch weniger Kriminalität und Verkehrsunfälle?

Die Fallzahlen zum Thema Einbruch oder häusliche Gewalt liegen derzeit auf dem gleichen Niveau wie vor der Thematik Corona. Über andere Kriminalitätsformen liegen derzeit keine Vergleichszahlen vor.

Was die Situation auf den Straßen betrifft, können derzeit noch keine Zahlen für die vergangene Woche erhoben werden, da einzelne Unfälle erst mit einem Zeitverzug von bis zu zwölf Tagen in die Statistik eingetragen werden.

Gibt es spezielle Schutzausrüstung, zum Beispiel Atemschutzmasken, für die Beamten? Reicht die Ausrüstung?

Unsere Streifenteams sind mit Schutz-Sets ausgestattet, die bei Bedarf angelegt werden können. Weitere Schutzmasken wurden bestellt.

Wie viele Beamte sind – entweder durch eine Ansteckung oder durch eine vorsorgliche häusliche Quarantäne – selbst betroffen?

Mit Stand 29. März befinden sich aktuell 95 Mitarbeiter in Abwesenheit; hiervon sind drei bestätigte Krankheitsfälle, 26 Verdachtsfälle und 14 Rückkehrer aus Risikogebieten. Ansonsten handelt es sich um Freistellungen. Der Dienstbetrieb beim Polizeipräsidium Pforzheim ist dadurch aber nicht eingeschränkt.