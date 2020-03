Entschieden: Fest20zehn steigt 2020 wieder in der Sporthalle

Mühlacker (ts). Das beliebte Fest20zehn kann erneut in der Mühlacker Enztalsporthalle stattfinden. Dafür hat sich jetzt der Verwaltungsausschuss auf Empfehlung der Stadtverwaltung ausgesprochen.

Wie berichtet, hatte die Veranstaltung 2019 erstmals in der Enztalsporthalle stattgefunden. Unerfreuliches Vorkommnis: Weil gegen Mitternacht ein Platzregen einsetzte, drängten alle Besucher von draußen gleichzeitig in die Halle, was laut Polizei zu einem Stau und einem kurzfristigen Gedränge führte. Dessen ungeachtet lobt das Grundstücks- und Gebäudemanagement, das Fest20zehn sei professionell vorbereitet und durchgeführt worden. Außerdem, so das Ordnungsamt, sei es zu keinen Ordnungswidrigkeiten oder Meldungen über Ruhestörungen gekommen. Um künftig „Verstopfungen“ zu vermeiden, haben die Veranstalter bereits konkrete Vorschläge erarbeitet.

FW-Vorsitzender Rolf Leo, CDU-Stadtrat Johannes Bächle („eine tolle Veranstaltung“), Wilhelm Heidinger („Fest ist eine Bereicherung“), Ulrich Seibold (SPD) und Klemens Köberle (LMU) stimmten einer Neuauflage des Fest20zehn in der Sporthalle zu. Einzig Matthias Trück (CDU) lehnte ab. Er habe nichts gegegn den Event, halte aber die Halle nicht für den geeigneten Ort, lautete seine Begründung.

Wann das Fest20zehn in diesem Jahr genau stattfindet, hat die Jugendinitiative Enzkreis bislang noch nicht bekanntgegeben.