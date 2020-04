Einbrecher stehlen Gold-Attrappen in Niefern

Niefern-Öschelbronn (pol). Ein außergewöhnlicher Einbruch in der Filiale der Sparkasse in Niefern hat am frühen Dienstagmorgen einen größeren Polizeieinsatz ausgelöst. Die Beute fiel bescheiden aus: Die Täter, die einen Glasschaukasten aufbrachen, stahlen Goldbarren- und Münzattrappen im Wert von rund 20 Euro.

Nach dem bisherigen Ermittlungsstand, so das Polizeipräsidium Pforzheim, hätten die Unbekannten zunächst mit Metallkoffern die automatischen Zugangstüren des an der Hauptstraße gelegenen Kreditinstituts blockiert und dann mit einem Brecheisen den Schaukasten im Vorraum aufgehebelt. Die Täter nahmen danach zwar die Attrappen mit, ließen aber die Koffer sowie das Brecheisen und eine Plastiktüte am Tatort zurück. Es gebe keine Hinweise darauf, dass die Einbrecher noch in weitere Räume der Bank hätten vordringen können, vermeldete die Polizei.

Gegen 5 Uhr habe eine Zeugin die Hinterlassenschaften der Täter bemerkt und die Polizei verständig. Die Großfahndung mit zehn Streifenwagen sei jedoch ergebnislos geblieben. Am Schaukasten entstand ein Sachschaden von rund 200 Euro.

Mögliche weitere Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 07041/96930 an das Polizeirevier in Mühlacker zu wenden.