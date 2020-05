Duell auf der A8 endet mit einem Unfall

Heimsheim (pol). Mit einem Unfall endete laut Polizei am Montagnachmittag ein mutmaßliches Kräftemessen zwischen einem Porsche- und einem VW-Fahrer auf der Autobahn und auf der Landesstraße 1134 bei Heimsheim.

Ausgangspunkt war die A 8, wo – so berichtet es das Polizeipräsidium – der 23-jährige VW-Fahrer den Porsche eines 42-Jährigen überholen wollte, der jedoch penetrant auf der linken Spur geblieben sei. Der VW-Fahrer habe ein Überholmanöver angedeutet, worauf ihn sein Kontrahent ausgebremst habe.

An der Ausfahrt Heimsheim sei der Porsche-Fahrer, der ursprünglich auf der anderen Abbiegespur gestanden habe, plötzlich in Richtung Mönsheim abgebogen und habe sich vor den VW gesetzt, um kurz danach ein rasantes Wendemanöver zu starten. Der 23-Jährige sei in eine Haltebucht gefahren. Der 42-Jährige habe Gas gegeben und sei mit quietschenden Reifen in den VW gefahren.

Verletzt worden sei niemand, so die Polizei. Das Revier Mühlacker ermittelt und sucht weitere Zeugen des Vorfalls.