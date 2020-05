Donath wird Feuerwehr-Chef in Mühlacker

Mühlacker (pm/lh). Der Verwaltungsausschuss des Mühlacker Gemeinderats hat den langjährigen ehrenamtlichen Feuerwehrkommandanten Matthias Donath zum neuen hauptamtlichen Chef der Wehr gewählt. Das teilte die Stadtverwaltung am Dienstagnachmittag mit.

Das Mühlacker Tagbatt hatte bereits Mitte Februar von Gerüchten berichtet, wonach Donath als Nachfolger von Philipp Baumann infrage kommen könnte, den es anfangs des Jahres in seine nordrhein-westfälische Heimat zog. Nun, rund drei Monate später, folgte die Bestätigung.

Oberbürgermeister Frank Schneider beglückwünschte den neuen Mann an der Spitze. „Ich bin sehr zuversichtlich, dass nach den mehrmaligen Wechseln auf Kommandanten-Ebene die Feuerwehr über eine erfahrene Spitze verfügt, die einen großen Rückhalt in der Feuerwehr hat“, wird er in der Mitteilung zitiert. Zusammen mit der neuen Hauptfeuerwache, die noch in diesem Jahr in Betrieb gehen soll, sei die Stadt damit für die Zukunft gerüstet.

Der 43-jährige Donath, der in Dürrmenz wohnt, ist bereits seit 1993 Mitglied der Senderstädter Wehr, seit zehn Jahren ist er ehrenamtlicher Kommandant der Abteilung Mühlacker. Beruflich ist der gelernte Elektroinstallateur seit 24 Jahren in einem Lomersheimer Unternehmen unter anderem als Abteilungs- und Projektleiter im technischen Betrieb tätig und übt dort zusätzlich die Funktion als Sicherheits- und Brandschutzbeauftragter aus.

