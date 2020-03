Coronavirus sorgt für Besucherstopp im Seniorenheim

Bei Corona-Infizierten über 60 Jahren ist das Risiko für einen schweren Krankheitsverlauf groß. Die Keppler-Stiftung, die in Illingen und Mühlacker jeweils eine Senioreneinrichtung betreibt, hat nun reagiert. Einrichtungsleiter Markus Schellinger im Interview.

In den Enzkreis-Kliniken in Mühlacker darf neuerdings jeder Patient nur einen Besucher pro Tag empfangen. Gelten bei Ihnen auch strengere Regeln?

Bei uns gibt es seit Dienstag einen Besucherstopp, der bis zum 31. März für das St. Franziskus Mühlacker sowie für das St. Clara Illingen gilt. Damit wollen wir das mögliche Ansteckungsrisiko der Bewohner und Angestellten verringern. Man kommt nicht mehr einfach so in die Einrichtung hinein, sondern muss klingeln oder anrufen. Wer einen Bewohner besuchen will, kann dies nur in unaufschiebbaren begründeten Fällen.

Wie viele Gäste gehen pro Tag im Schnitt bei Ihnen in den Einrichtungen ein und aus?

Ich kann keine Zahl nennen, aber wir haben sehr viele Besucher pro Tag. Wir erleben ein ständiges Kommen und Gehen, was auch so gewünscht ist.

Wie haben die Senioren die Entscheidung aufgenommen, dass sie ab sofort nicht mehr besucht werden dürfen?

Die Regel gilt erst seit Dienstag, und in erster Linie haben sie mit Verständnis reagiert. Hier bei uns leben hochbetagte Menschen, und die wollen selbst so wenig wie möglich einem Risiko ausgesetzt sein. Und das ist nur durch einen konsequenten Besucherstopp möglich.

Es könnten aber auch Mitarbeiter das Virus in die Einrichtung tragen. Wie schulen Sie sie?

Wir hatten erst am Freitag eine Dienstversammlung zum Thema präventive und akute Maßnahmen im Umgang mit Infektionserkrankungen, unterstützt durch Dr. Napiwotzky. Unsere Beschäftigten sind geschult und erfahren im Umgang mit Viruserkrankungen. Unsere Arbeit basiert auf evidenzbasierten Hygieneplänen, die den aktuellen Stand der Forschung wiedergeben.

Sie bieten auch immer wieder Veranstaltungen an. Müssen diese nun abgesagt werden?

In März war das Frühlingsfest, am kommenden Samstag ein Konzert und am 27. März eine Kleidertausch-Party geplant. Doch alle Veranstaltungen bis 31. März wurden abgesagt.