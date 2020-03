Coronavirus: Besucherstopp im Mühlacker Krankenhaus

Mühlacker/Enzkreis/Ludwigsburg (pm). Wegen der anhaltenden Verbreitung des Coronavirus haben die RKH-Kliniken, zu denen auch das Krankenhaus in Mühlacker gehört, einen generellen Besucherstopp beschlossen.

„Da eine weitere Ausbreitung der Infektionswelle zu befürchten ist und wir die Verantwortung für unsere Patienten und Mitarbeiter tragen, müssen wir alles tun, um die Infektionsgefahr in unseren Kliniken so gering wie möglich zu halten“, begründet Kliniken-Geschäftsführer Professor Dr. Jörg Martin die Entscheidung, die RKH Kliniken für Besucher zu schließen. Wie berichtet, gab es bis zuletzt die Regel, dass jeder Patient einen Besucher pro Tag empfangen durfte. Diese wurde nun gekippt.

Nach den ersten Erfahrungen im In- und Ausland seien vor allem ältere und schwerkranke Patienten besonders schwer betroffen, heißt es in einer Mitteilung der Regionalen Kliniken Holding. Die Zeit zwischen der Ansteckung und dem Beginn von Symptomen betrage zwei bis 14 Tage. Ein Besucher, der sich vollkommen gesund fühle, könne also möglicherweise trotzdem das Virus ins Krankenhaus tragen.

Nur im Einzelfall würden Ausnahmen vom generellen Besucherstopp gemacht, so die Kliniken-Holding. So könnten beispielsweise Angehörige einen Patienten besuchen, der im Sterben oder auf der Palliativstation liege, oder weil es aus medizinischen Gründen notwendig sei. Patienten, die in den Notaufnahmen eingeliefert würden oder zur Geburt kämen, und kranke Kinder dürften von einer Person begleitet werden.

