Coronavirus: Angst vor den Folgen sorgt auch in Mühlacker für Hamsterkäufe

Die Angst vor den Folgen des Coronavirus treibt in diesen Tagen Menschen in ganz Deutschland zu Hamsterkäufen – und sorgt für leere Regale in Supermärkten. Und das, obwohl es laut dem Bundes-Gesundheitsminister Jens Spahn keinen Anlass dazu gibt.

In vielen Supermärkten in Deutschland steht man derzeit vor leeren Regalen, weil die Menschen offenbar Angst vor den Folgen des Coronavirus haben. Hat es auch bei Ihnen zuletzt Hamsterkäufe gegeben?

Ja, Hamsterkäufe gibt es in der Tat auch bei uns seit dem vergangenen Donnerstag. Am Freitag und Samstag war besonders viel los. Und auch am Montag ging es gerade so weiter.

Welche Artikel werden bei Ihnen im Markt besonders nachgefragt?

Hauptsächlich haltbare Produkte werden stark nachgefragt – also beispielsweise Konserven, Mineralwasser, Mehl, Zucker, Öl, Knäckebrot oder Nudeln. Bei Letzteren hatte ich Glück, dass ich Ende der vergangenen Woche noch eine größere Menge bestellt hatte.

Ebenfalls Engpässe gibt es aktuell auch bei Hygieneartikeln wie etwa Toilettenpapier oder Desinfektionssprays.

Waren auch bei Ihnen bestimmte Waren wegen der Hamsterkäufe ausverkauft?

In der Tat. Beispielsweise beim Zucker und beim Mehl waren die Regale komplett leer.

Gibt es denn Engpässe, was die Nachlieferung solcher Produkte betrifft?

Die Hauptlieferungen bekommen wir immer montags und mittwochs, und momentan kriegen wir noch alle Waren. Ob wir die Regale der stark nachgefragten Artikel damit allerdings wieder komplett vollbekommen, kann ich nicht sagen, weil ich nicht weiß, wie die Lage im Zentrallager aussieht.

Sehen Sie die Gefahr, dass manche Lebensmittel komplett ausgehen könnten?

Ich glaube nicht. Zum aktuellen Zeitpunkt kann und will ich mich dazu aber nicht äußern, weil unklar ist, wie sich die Situation weiterentwickelt.

Sensibilisieren Sie die Mitarbeiter besonders?

Ich habe mit meinen Mitarbeitern erst vergangene Woche eine Hygieneschulung gemacht und gerade diejenigen, die mit Geld zu tun haben, auf Vorsichtsmaßnahmen aufmerksam gemacht.

