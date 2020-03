Corona-Tests im Enzkreis: Bislang alle negativ

Pforzheim/Enzkreis (pm). „Bislang ist alles reibungslos verlaufen“, sagt Angelika Edwards, Leiterin des Infektionsschutzes beim Gesundheitsamt des Landratsamts Enzkreis in einer Mitteilung am Freitagnachmittag in Bezug auf die in dieser Woche eingerichtete Corona-Ambulanz in Pforzheim. Alle Tests, die bislang durchgeführt worden seien, seien negativ ausgefallen.

Die Einrichtung, die am Mittwoch neben dem Helios Klinikum Pforzheim in Betrieb gegangen ist, wird laut dem Gesundheitsamt indes auch am Samstag Tests bei möglichen Infizierten durchführen. Nach wie vor gelte jedoch: „Die Corona-Ambulanz macht nur Tests bei Personen, die nach Rücksprache mit dem Arzt einen Termin ausgemacht hatten“, betont Dr. Brigitte Joggerst, die das Gesundheitsamt leitet. Nicht möglich sei es, dort einfach vorbeizukommen und sich testen zu lassen.

Wer am Wochenende krank werde oder befürchtet, sich mit dem Corona-Virus angesteckt zu haben, solle sich wie sonst auch an den ärztlichen Bereitschaftsdienst oder die Notfallpraxen wenden, so Joggerst weiter – allerdings in jedem Fall zunächst telefonisch. Die diensthabenden Ärzte vermittelten dann die Termine für den Test, wenn sie dies für medizinisch notwendig hielten.

Die Angst vor den Folgen am Corona-Virus hat auch in Mühlacker für Hamsterkäufe gesorgt. Lesen Sie einen Artikel dazu.

Nachdem das Robert-Koch-Institut (RKI) inzwischen die Provinz Bozen in Südtirol zum Corona-Risikogebiet erklärt hat, verweisen die beiden Joggerst und Edwards auf die Hinweise des RKI für diejenigen, die von dort zurückkehren: Dazu gehöre, unabhängig von Symptomen, unnötige Kontakte zu vermeiden und nach Möglichkeit zu Hause zu bleiben. ,,Verzichten sollten Reiserückkehrer nach Möglichkeit auf den Besuch von Angehörigen in Krankenhäusern, Pflegeheimen und Senioren-Wohnanlagen.“ Ältere und kranke Menschen hätten bei Corona ein deutlich größeres Risiko.

Ein Grund zur Panik bestehe indes nach wie vor nicht, wie die Behörde betont, denn bei den meisten Menschen verlaufe die Erkrankung sehr mild. Solange man keine Symptome entwickle, sei auch für Rückkehrer aus Risikogebieten ein Arztbesuch ,,weder notwendig noch empfehlenswert“. Typische Symptome für „COVID-19“ seien Fieber, Husten oder Atemnot. Wer 14 Tage nach der Rückkehr keine der genannten Symptome ausgebildet hat, könne davon ausgehen, dass er sich das Virus nicht eingefangen habe.

Zahlreiche Fragen und weiterführende Informationen stehen auf den Seiten des Gesundheitsamts im Internet.

Während der Enzkreis und die Stadt Pforzheim bis zum Freitagnachmittag noch vom Coronavirus verschont geblieben sind, ist in Bretten der erste Fall bestätigt worden. Der betroffene Mann aus der Melanchthonstadt soll sich zuvor mit einer Reisegruppe – ebenfalls aus dem Raum Bretten – in Südtirol aufgehalten haben. Als Reaktion auf diese Entwicklung und vor dem Hintergrund, dass die Behörden empfehlen, bei Veranstaltungen in geschlossenen Räumen ein eventuelles Ansteckungsrisiko in die Abwägung mit einzubeziehen, wurde die für Freitagabend vorgesehene Mitgliederversammlung der Vereinigung Alt-Brettheim ebenso abgesagt wie der Ostermarkt