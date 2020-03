Corona-Anlaufstelle in Pforzheim testet erste Patienten

Pforzheim-Enzkreis (pm). Die in Baumodulen beim Helios Klinikum Pforzheim neu eingerichtete Corona-Ambulanz, die am Mittwoch den Betrieb aufgenommen hat, hat die ersten fünf einbestellten Patienten bereits untersucht, heißt es in einer Mitteilung. Wahrscheinlich werde es im Laufe des Donnerstags erste Ergebnisse der Abstriche geben, berichten die Vertreter des Klinikums sowie des Gesundheitsamtes des Enzkreises.

„Die Corona-Ambulanz beim Helios Klinikum macht aber wirklich nur Tests bei Personen, die nach Rücksprache mit dem Hausarzt einen Termin ausgemacht hatten. Es ist also nicht möglich, dort einfach vorbeizukommen und sich sicherheitshalber testen zu lassen“, betont die Leiterin des Gesundheitsamtes Dr. Brigitte Joggerst.

Bei Bedarf könnte eine mobile Einheit des Roten Kreuzes das städtische Angebot im ländlichen Raum zukünftig ergänzen, teilen die Verantwortlichen mit. Hierfür seien laut dem Ersten Landesbeamten des Enzkreises, Wolfgang Herz, allerdings noch weitere Vorbereitungen nötig.

Um weitere Schritte festzulegen, werde sich laut Mitteilung der Verantwortlichen am Freitag die „Steuerungsgruppe medizinische Versorgung Covid19“ treffen.