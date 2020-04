Bürgermeister Weber darf in den Ruhestand gehen

Von Lukas Huber

Sternenfels. Ende Januar hatte Werner Weber wegen der Spätfolgen eines Autounfalls seine vorzeitige Versetzung in den Ruhestand beantragt. Nun hat der Amtsarzt die dauerhafte Dienstunfähigkeit des Sternenfelser Bürgermeisters bestätigt.

Nach seinem Verkehrsunfall auf einer Dienstreise im September 2018 war er seit Ostern des vergangenen Jahres in stationärer Heilbehandlung, wobei sich nach eigener Aussage ein nachhaltiger Therapieerfolg nicht eingestellt habe. Seine Ärzte hätten ihm geraten, sein Amt als Bürgermeister niederzulegen, ließ Weber aus dem Krankenstand heraus verlauten. Auch er selbst sei zu der Einschätzung gekommen, dass er mit angeschlagener Gesundheit der Gemeinde nicht mehr in der notwendigen Weise dienen könne – und dies hat nun der Amtsarzt bestätigt.

Doch bis Weber in den Ruhestand versetzt wird und die Gemeinde Neuwahlen initiieren kann, werden noch mehrere Wochen vergehen.

Warum das so ist und wie sich der ehrenamtliche Stellvertreter Klaus Riekert zu einer möglichen eigenen Kandidatur äußert, lesen Sie in unserer gedruckten Ausgabe am Samstag, im ePaper oder auf unserer Webseite.