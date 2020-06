Bürgermeister-Wahlkampf: Erster Bewerber in Sternenfels

Von Lukas Huberr

Sternenfels. Werner Weber befindet sich infolge seiner Dienstunfähigkeit wegen des Unfalls 2018 seit 1. Juni offiziell im Ruhestand. Die Suche nach einem Nachfolger läuft indes schon seit rund zwei Wochen, doch zunächst gingen im Rathaus keine Bewerbungen ein.

Das hat sich an diesem Donnerstag geändert: Seinen Hut in den Ring wirft der 32-jährige ledige Kevin Malthaner, der aus Freudenstein kommt, seit 2012 in Sternenfels lebt und aktuell bei der Gemeinde Pleidelsheim stellvertretender Kämmerer ist.

