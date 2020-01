Brand in Pinache: Eckbank fängt Feuer

Wiernsheim-Pinache (pol/ts). Ein Sachschaden von rund 15 000 Euro ist am Dienstagvormittag gegen 9.30 Uhr bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus an der Scheffelstraße in Pinache entstanden. Verletzt wurde dabei niemand.

Das Feuer sei wohl in der Küche der Erdgeschosswohnung ausgebrochen, so die Polizei. Dabei fingen im Bereich einer Eckbank sowohl mehrere dort liegende Zeitschriften als auch die Bank selbst Feuer. Der 60-jährige Wohnungsinhaber sei zu diesem Zeitpunkt nicht da gewesen.

Den alarmierten Feuerwehren unter Einsatzleitung des Wiernsheimer Kommandanten Roland Baral gelang es, den Brand rasch zu löschen, doch ist die Wohnung laut Polizei wegen der starken Rauchentwicklung derzeit nicht mehr bewohnbar. Nach den ersten Erkenntnissen gehen die Ermittler davon aus, dass der Brand durch eine Zigarette oder deren Asche entfacht worden sein könnte.

Die Feuerwehr war mit 38 Aktiven der Abteilungen Wiernsheim, Pinache, Serres und Iptingen und 17 Mitgliedern der Feuerwehr Mühlacker vor Ort.