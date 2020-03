,,Belange des SWR überwiegen“: Behörde gibt Sender-Abbruch grünes Licht

Mühlacker/Karlsruhe (pm). Das Regierungspräsidium (RP) Karlsruhe hat dem Abbruch des Mühlacker Senders grünes Licht gegeben. Das geht aus einer Mitteilung der Behörde am Donnerstagnachmittag hervor. Der Abriss war bislang wegen der Denkmaleigenschaft des Masts nicht möglich gewesen.

Die untere Denkmalbehörde der Stadt Mühlacker hatte, wie berichtet, im Februar 2016 die Denkmaleigenschaft der Nadel festgestellt sowie im Juli 2017 einen Antrag des SWR für den Abbruch abgelehnt. Die Rundfunkanstalt legte daraufhin dagegen Widerspruch ein, und darüber hat das RP als zuständige Behörde nun entschieden. ,,Mit der heutigen (5. März 2020) Widerspruchsentscheidung hat das Regierungspräsidium Karlsruhe die Denkmaleigenschaft des Sendemastes Mühlacker bestätigt und – unter Aufhebung der Ausgangsentscheidung der Stadt Mühlacker – gleichzeitig die denkmalrechtliche Genehmigung für den Abbruch des Senders erteilt“, heißt es in der Mitteilung im Wortlaut.

Der Widerspruch des Südwestrundfunks gegen die Denkmaleigenschaft an sich sei zwar zurückzuweisen, weil dem Sendemast durchaus eine schützenswerte wissenschaftliche und heimatgeschichtliche Bedeutung zukomme, so die Karlsruher Behörde, aber: ,,Die Erhaltungspflicht für Kulturdenkmäler endet, soweit mit dieser eine unzumutbare Belastung des Eigentümers verbunden ist.“

Das RP habe in seiner Entscheidung das öffentliche Interesse am Erhalt des Senders mit den Belangen des Eigentümers abwägen müssen und sei zu dem Ergebnis gekommen, dass dem SWR ein Erhalt des Denkmals nicht zuzumuten ist, heißt es in der Mitteilung weiter. ,,Damit wären erhebliche und dauerhafte Unterhaltsaufwendungen sowie Verkehrssicherungspflichten für den Sendemast, der bereits seit dem Jahr 2012 außer Betrieb ist, zu gewährleisten“ Dies ließe sich nur unter Verwendung von Gebührengeldern in beträchtlichem Umfang bewerkstelligen, die für das Sendeprogramm bestimmt seien. Den hiermit verbundenen finanziellen Belastungen steht daher der Grundsatz der wirtschaftlichen und sparsamen Haushaltsführung entgegen, der auch auf den SWR als öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalt Anwendung findet. ,,Die Belange des SWR überwiegen daher das öffentliche Interesse am Erhalt des Kulturdenkmals.“

Einen Hoffnungsschimmer gibt es allerdings noch für diejenigen, die das Mühlacker Wahrzeichen behalten wollen: Die verwaltungsrechtliche Entscheidung des Regierungspräsidiums stehe weiteren Verhandlungen oder eines etwaigen Verkaufs des Senders seitens des SWR nicht entgegen. Sprich: Die Rundfunkanstalt und die Stadt könnten nach wie vor einen Kaufvertrag aushandeln.

