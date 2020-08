Barfußpark: „Situation hat sich nicht gebessert“

Von Ulrike Stahlfeld

Aufgrund unerwünschter Hinterlassenschaften der Besucher wie Windeln, Papiertücher und Klopapier gab es Überlegungen den Barfußpark in Ötisheim zu schließen. Wie ist aktuell die Lage?

Leider haben wir auch am Freitagvormittag wieder eine komplette Tüte mit Abfall, Taschentücher und Essensreste am Barfußpark eingesammelt. Die Hinterlassenschaften verteilen sich über den kompletten Park. Diese Situation ist höchst unerfreulich für uns, und wir appellieren deshalb noch einmal an alle Besucher, Abfälle in den dafür vorgesehenen Mülleimern zu entsorgen. Diese befinden sich an zahlreichen Plätzen im Barfußpark. Wir werden nach dem Wochenende entscheiden, ob der Park geöffnet bleiben kann oder schließt.

Die Situation ist vor allem deshalb so traurig, da der Barfußpark ein Ausflugsziel für Familien ist und Eltern ihren Kindern mit dieser Verhaltensweise suggerieren „im Wald kann man seinen Abfall hinterlassen“. Wir würden uns wünschen, dass Erwachsene als Vorbilder fungieren und den Wald so verlassen, wie sie ihn vorgefunden haben.

Hat sich die Situation in der vergangenen Woche also nicht verbessert?

Leider konnten wir noch keine Verbesserung der Situation feststellen.

Warum ist in diesem Sommer zunächst darauf verzichtet worden, eine Dixie-Toilette aufzustellen?

Aufgrund der Hygieneauflagen hatten wir zunächst darauf verzichtet, den Waschplatz zu öffnen und wie üblich eine Toilette aufzustellen. Nach Rücksprache mit dem Gesundheitsamt konnte nun aber eine Lösung gefunden werden. Nun steht wieder eine Dixie-Toilette im Park, die regelmäßig geleert und desinfiziert wird.

Was müssen Besucher beachten? Gibt es beispielsweise fließendes Wasser, mit dem sich die Gäste die Füße wieder waschen können?

Der Waschplatz ist weiterhin geschlossen. Wir bitten deshalb die Besucher, sich eine Flasche Wasser und ein kleines Handtuch mitzubringen, um die Füße zu reinigen. Aktuell sind aufgrund der Coronaverordnung maximal Gruppen von 20 Personen auf der Anlage zulässig. Darüber hinaus ist der Mindestabstand von 1,5 Metern zu anderen Personen einzuhalten. Da der Park sehr weitläufig ist, können die Abstände aber gut eingehalten werden.