Bald Neuwahl? Sternenfelser Bürgermeister will in den Ruhestand gehen

Sternenfels (ert). Ratlosigkeit in der Stromberg-Gemeinde: Ab sofort ist der Sternenfelser Bürgermeistersessel wieder verwaist, nachdem Amtsverweserin Carmen Schneider ihren Rückzug als vorübergehende Rathauschefin erklärte. Mehr noch: Der im Krankenstand befindliche Bürgermeister Werner Weber kündigte an, er wolle sich in den Ruhestand versetzen lassen.

„Schweren Herzens habe ich mich durchgerungen, beim Landratsamt Enzkreis einen Antrag auf Versetzung in den Ruhestand zu stellen“, so Weber in einer Mitteilung an die Medien. Hintergrund: Nach seinem bei einer Dienstreise im September 2018 erlittenen Verkehrsunfall befand er sich seit Ostern vergangenen Jahres in stationärer Heilbehandlung, wobei sich bis dato ein nachhaltiger Therapieerfolg noch nicht eingestellt habe. Seine Ärzte hätten ihm deshalb geraten, sein Amt als Bürgermeister niederzulegen.

Lesen Sie einen ausführlichen Bericht zu dem Thema – mit Stellungnahmen von Stellvertreter Klaus Riekert und aus dem Landratsamt Enzkreis – in unserer gedruckten Ausgabe am Samstag oder digital. Darin ist auch zu lesen, wie das Verfahren bis zur Neuwahl weitergeht.