Aus bei Germany’s Next Topmodel: Mühlackerin Pinar bekommt kein Foto

Mühlacker (the). Zur Überraschung ihrer Kolleginnen und vieler Fans ist das Abenteuer in der Casting-Show „Germany’s next Topmodel“ für Pinar Aygün mit der Ausstrahlung der Folge vom vergangenen Donnerstag beendet. Chefjurorin Heidi Klum verweigerte der 22-Jährigen aus Mühlacker die Herausgabe eines Fotos und damit den Sprung in die nächste Runde.

,,Leider hat es für mich nicht mehr gereicht“, schreibt das Model unter einem Beitrag auf Instagram. Aber sie könne voller Stolz behaupten, ,,dass ich mein Bestes gegeben habe“. Deshalb sei sie auch zufrieden mit ihrer eigenen Leistung.

