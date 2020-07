Amtsleiterin will Sternenfelser Rathauschefin werden

Sternenfels (the/lh). Mit der Kandidatur von Hauptamtsleiterin Antonia Walch ist das Bewerberfeld für den Posten des Verwaltungschefs in Sternenfels auf ein Trio angewachsen. Sie habe sich ihre Entscheidung gründlich überlegt, ließ die Behördenchefin in einer Mitteilung verlauten, bevor sie am Montagmorgen ihre Bewerbungsunterlagen für die Bürgermeisterwahl am 26. Juli abgab.

Die 28-Jährige ist als „Bachelor of Arts for Public Management“, was dem früheren Diplom-Verwaltungswirt entspricht, seit Anfang Februar 2018 im Sternenfelser Rathaus tätig. Nun tritt sie gegen die beiden bisherigen Bewerber Kevin Malthaner (32 Jahre alt, aus Sternenfels) und Hartmud Jung (54, Oberderdingen) an.

