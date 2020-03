Achtung! Uhr wird umgestellt

Mühlacker (lh). In der Nacht auf Sonntag steht wieder die Umstellung auf die Sommerzeit an – und viel schiefgehen kann für diejenigen, die sich an das Smartphone halten, in der Regel nicht. Grund: Das Gerät kümmert sich in der Regel automatisch darum.

Wer allerdings Wanduhren oder Wecker hat, bei denen man selbst Hand anlegen muss, und sich einfach nicht merken kann, in welche Richtung gedreht werden muss, sollte beachten: Die Uhr wird am frühen Sonntagmorgen, 2 Uhr, um eine Stunde nach vorne gestellt. Damit bleibt eine Stunde weniger Schlaf.

Dazu gibt es eine Eselsbrücke: Im Frühjahr werden die Gartenmöbel VOR das Haus gestellt, im Herbst stellt man sie wieder ZURÜCK. Das steht übrigens am 25. Oktober erst an.