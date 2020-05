72-Jährige händigt 26000 Euro an falsche Polizisten aus

Remchingen (pol). Betrüger, die sich als falsche Polizisten ausgegeben haben, haben in Remchingen eine 72-Jährige um 26000 Euro gebracht.

Die Täter hatten der Frau laut dem Präsidium Pforzheim bereits am vergangenen Donnerstag mit geschickter Gesprächsführung weiß gemacht, dass ihr Ort von Einbrecherbanden heimgesucht werde. Die angeblichen Beamten empfahlen ihr deshalb, ihr Geld am Freitag von der Bank abzuheben und ihnen zur Aufbewahrung mitzugeben. Das tat die Seniorin dann auch, in dem sie es vor ihrer Haustür zur Abholung deponierte.

Über das Wochenende erhielt das Opfer dann noch weitere Anrufe von den Betrügern. Lediglich ,,aus banktechnischen Gründen“ sei es zu keiner weiteren Geldübergabe mehr gekommen, so die Polizei, die immer wieder vor derlei Betrüger warnt. ,,Die Polizei wird Sie niemals um Geldbeträge bitten“, rät das Präsidium in einer Mitteilung. ,,Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen. Legen Sie einfach auf. Übergeben Sie niemals Geld an unbekannte Personen.“